Iran Air на Новруз увеличила число рейсов в Азербайджан (Эксклюзив)

3 апреля 2018 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранский национальный авиаперевозчик Iran Air осуществил 12 рейсов между Тегераном и Баку в дни праздника Новруза (19-26 марта), сообщил Trend во вторник глава представительства Iran Air в Баку Можтаба Голамиан.

По его словам, с 19 марта по четвертое апреля компания в общей сложности обслужит около 1800 пассажиров.

"Iran Air обычно выполняет по два рейса в неделю по понедельникам и четвергам, но во время праздника Новруз компания совершила шесть дополнительных рейсов между Тегераном и Баку", - сказал глава представительства.

Компания Iran Air возобновила авиарейсы в Баку в конце января, ожидается, что она продолжит полеты в течение ближайших двух лет.

(Авторы: Максим Цурков, Фархад Данешвар. Редактор: Ирина Парфёнова)

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