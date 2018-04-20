Азербайджан назвал пути увеличения турпотока в страну почти вчетверо

БАКУ /Trend/ - Для развития массового туризма в Азербайджане необходимо привлекать китайских и индийских туристов.

Об этом сказал Trend в пятницу советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

Напомнив, что в этих странах проживает большая часть населения мира, Агакеримов отметил, что если в Азербайджан будут приезжать китайские и индийские туристы, то это будет очень большой рынок для Азербайджана и страна получит очень большой доход.

Агакеримов предлагает в первую очередь открыть прямые авиарейсы по относительно низким ценам, а также организовать в Азербайджан инфотуры для ведущих туркомпаний этих стран.

«Привлекая китайских и индийских туристов, можно так развить туристический сектор Азербайджана, что в год можно будет принимать более 10 миллионов туристов», - сказал Агакеримов.

Советник AzTA добавил, что необходимо комплексно подходить к развитию массового туризма в Азербайджане, увеличить количество отелей.

По его словам, на Абшероне 150-200 отелей, но номеров в них мало.

«Поэтому необходимо строить новые отели. Более того, необходимо построить пятизвездочный отель в Гусаре, к которому в последнее время туристы проявляют большой интерес», - сказал Агакеримов.

Напомним, что ранее завотделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев сказал Trend, что растет число туристов, приезжающих в Азербайджан из Китая и Индии.

«Китайские и индийские туристы очень интересуются Азербайджаном. Проводятся различные работы для увеличения числа туристов из этих стран, представители Азербайджана участвуют в международных выставках и конференциях», - сказал Исмиев.

Отметим, что 2014 году из Индии в Азербайджан приехало 4 853 человека, в 2015 году – 5 584, в 2016 году – 6 012, в 2017 году - 14 173 и в январе-феврале 2018 года - 3 434 туриста.

В 2014 году из Китая в Азербайджан приехало 5 930, в 2015 году – 5 094, в 2016 году – 7 363, в 2017 году – 10 258 и в январе-феврале 2018 года - 1 237 туристов.

В сравнении с 2016 годом число иностранных туристов, приехавших в Азербайджан в 2017 году, выросло на 20 процентов (449 215 человек), составив 2 691 998 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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