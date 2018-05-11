Российские туристы смогут использовать рубль в Турции – турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Российские туристы смогут использовать в Турции свою национальную валюту - рубль. Об этом сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам министра, в настоящее время между Турцией и Россией ведутся переговоры в этом направлении.

Отметим, что ранее в министерстве культуры и туризма Турции сообщили Trend, что в марте 2018 года Турцию посетили 97 438 туристов из России, что на 38 784 человек превышает показатель марта 2017 года.

Доля российских граждан в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в марте 2018 года, составила 4,5 процента. Для сравнения, в марте 2017 года этот показатель составил 3,7 процента.

Всего же в марте текущего года Турцию посетило свыше 2,879 миллиона иностранных туристов.

По итогам первого квартала 2018 года Турцию посетили 7,263 миллиона иностранных туристов.

По итогам первого квартала 2018 года доходы Турции от туризма увеличились на 31,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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