Туристический поток в Азербайджан растет

БАКУ /Trend/ - Поток туристов из зарубежных стран в Азербайджан продолжает расти, сообщил Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

Рассказывая о предварительных итогах летнего туристического сезона, Багиров отметил, что в целом поток туристов в страну вырос на 10 процентов, но по ряду отдельных стран наблюдается снижение.

"Как и в минувшем году, основной поток туристов в Азербайджан прибыл из стран арабского мира. Это объясняется открытием новых прямых авиарейсов между Азербайджаном и арабскими странами. Наблюдался рост туристов из таких стран, как Кувейт, Оман, Саудовская Аравия. Но, при этом, сильный спад был зафиксирован в потоке туристов из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ)", - сказал Багиров.

Объясняя снижение турпотока из ОАЭ, глава Ассоциации отметил, что это связано с возросшей конкуренцией за рынок туристов из арабских стран.

"Конкуренция за рынок арабских туристов очень велика, и многие страны - Казахстан, Грузия, Турция, Россия и другие - постоянно стараются создать наилучшие условия для туристов из арабских государств, привлекая их в свою страну. Недавно Азербайджан упростил визовый режим для резидентов ОАЭ, и я думаю, что это позволит нам вновь вернуть утерянные позиции", - сказал Багиров.

Багиров добавил, что наряду с арабскими странами, также наблюдался рост туристического потока из России, стран СНГ, а также Израиля.

Коснувшись направлений поездок туристов, глава Ассоциации отметил, что наряду с Баку большой популярностью пользуются и регионы страны.

"Наиболее популярным направлением среди гостей страны после Баку является Габала, и Губа-Гусарская зона. Далее следует Шамаха и Шеки-Загатальская зона", - сказал Багиров.

Напомним, что в январе-июне 2018 года Азербайджан посетили 1,325 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 10,2 процента превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, 30,5 процента прибывших составили граждане России, 21,1 процента - Грузии, 11,1 процента – Ирана, 10,8 процента – Турции, 3,6 процента – ОАЭ, 2,1 процента – Ирака, два процентов – Украины, 18,7 процента - граждане других стран, 0,1 процента – лица без гражданства.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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