Туристическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией придан новый импульс - Ассоциация

3 сентября 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Россией придаст импульс еще большему сближению двух стран в данной сфере.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, Россия является интересным рынком для Азербайджана с точки зрения туризма.

“Россия всегда являлась для Азербайджана привлекательным туристическим рынком. Если честно, я пока точно не знаю, что будет подразумевать соглашение, но то, что оно подписано на таком высоком уровне означает, что сотрудничество в данной сфере между двумя странами будет развиваться нарастающими темпами. Сейчас уже рассматривается, например, возможность создания круизного туризма”, - отметил Багиров.

Глава Ассоциации отметил, что для еще большего развития туристических отношений между Азербайджаном и Россией необходимо повышать рекламу Азербайджана, как туристического направления не только в Москве, но и в регионах России.

“Россия большая страна со значительным населением. Поэтому необходима активная пропаганда туристического потенциала Азербайджана в России, в частности в регионах страны. Также необходимо развивать прямое авиасообщение между регионами России и Азербайджаном. При этом необходимо привлекать частный капитал для создания чартерных рейсов. Нельзя все сваливать на государственные авиалинии. Но до этого обязательно необходимо провести хорошую рекламу, изучить рынок и проанализировать интерес”, - сказал Багиров.

В субботу в Сочи после завершения встречи в расширенном составе и рабочего обеда состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

В частности было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма".

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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