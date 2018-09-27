В Узбекистане открываются первые семейные гостевые дома

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за чуть более чем месяц было зарегистрировано 23 первых семейных гостевых дома, сообщает "Подробно.uz".

Напомним, что в начале августа было утверждено постановление правительства, которое позволило законодательно поддержать создание семейных гостевых домов. Также был организован единый реестр для таких объектов, ведение которого возложено на Государственный комитет по развитию туризма.

"В основном эти семейные гостевые дома открыты в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях, здесь создано более 50 рабочих мест. Эти дома размещают и обслуживают гостей и туристов, прибывающих из зарубежных стран и других областей нашей республики. Следует отметить, что согласно вышеупомянутому постановлению, индивидуальные предприниматели, открывшие семейные гостевые дома, могут нанимать до трех работников", – рассказали в комитете.

Кроме того, заметили в Госкомтуризме, у населения растет интерес к открытию подобных объектов в их собственных домах. Только за последнее время в комитет и его региональные подразделения поступило более ста обращений касательно открытия семейных гостевых домов, по которым ведутся соответствующие разъяснительные работы.

Семейный гостевой дом – это частное домовладение, предоставляющее услуги по временному проживанию и (или) питанию одновременно до 10 посетителей (туристов) по принципу их совместного проживания в этом доме вместе с владельцем и членами его семьи. Важным условием для организации семейного гостевого дома является наличие жилой площади из расчета три метра в квадрате на одного проживающего.

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