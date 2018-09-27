Количество прибывших в Азербайджан российских туристов увеличилось на 17% (версия 2)

Первая версия была опубликована в 10:38

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлого года количество российских туристов, прибывших в Азербайджан, увеличилось на 17 процентов.

Об этом сказал в четверг руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов, выступая на "круглом столе" на тему "Развитие сотрудничества в области туризма", проходящем в рамках IX российско-азербайджанского межрегионального форума.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму, положительная динамика сохраняется и в текущем году.

"У России и Азербайджана есть серьезные перспективы для расширения туристического сотрудничества и в дальнейшем", - сказал Сафонов.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму, имеется большой потенциал для увеличения взаимного турпотока в рамках бальнеологического туризма.

По словам Олега Сафонова, туризм является важнейшим фактором развития мировой экономики. Согласно данным за 2017 год в мире было совершено более 1,9 миллиарда туристических поездок. Годовая динамика роста туризма составила порядка семи процентов, что значительно больше, чем темпы роста всей мировой экономики.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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