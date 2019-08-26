Экспорт туруслуг Узбекистана составил почти $600 млн

26 августа 2019 09:56 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ежегодный экспорт из Ирана в Оман превышает $700 млн
Экономика 25 августа 10:35
Азербайджан и Россия изучают варианты развития совместных проектов в сфере туризма
Бизнес 24 августа 21:00
Узбекский "Нефтегазинвест" продлил тендер на закупку электроприборов
Тендеры 24 августа 15:54
"Узбекские Авиалинии" закупают запчасти путем тендера
Тендеры 24 августа 15:40
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку термопластавтомата
Тендеры 24 августа 15:25
В Казахстане примут ряд конкретных мер для развития въездного и внутреннего туризма
Туризм 24 августа 15:25
Лента новостей
У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек
Другие страны 10:09
Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже
Финансы 10:07
Рост объемов денежной базы в Казахстане превысил 10%
Финансы 10:04
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 августа
Экономика 09:46
Индия подтвердила, что ведет переговоры с Россией о производстве ракетных двигателей
Другие страны 09:39
В Азербайджане начинается прием заявлений в подготовительные группы
Общество 09:34
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:26
Только 61% израильтян планируют голосовать
Израиль 09:17