Тбилиси вступил во Всемирную федерацию туристических городов

БАКУ/Trend/ - Грузинская столица вступила во Всемирную федерацию туристических городов (ВФТГ), передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Мэр рассказал о преимуществах, которые принесет городу членство в организации.

"Это активное сотрудничество между городами-членами в сфере туризма, установление новых связей с различными отраслевыми ассоциациями, тематические и деловые встречи, продвижение туристических продуктов и повышение узнаваемости. Таким образом, мы должны сделать все возможное, чтобы познакомить мир с нашей страной, нашим городом, его достопримечательностям, традициями, которыми мы так гордимся",- сказал глава городской администрации.

По его словам, Грузия готова принимать туристов со всего мира и максимально обеспечить их безопасность в стране.

“Вступление в эту Федерацию, в первую очередь, важно для развития экономики нашего города и страны", — подчеркнул Каха Каладзе.

Всемирная федерация туристических городов была создана известными туристическими городами и туристическими организациями мира по инициативе Пекина. ВФТГ является первой в мире международной туристической организацией, специализирующейся по городам. Она основана 15 сентября 2012 года в Пекине, где находится штаб-квартира и Секретариат ВФТГ.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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