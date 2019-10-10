На границах Азербайджана откроются терминалы ASAN Viza

БАКУ /Trend/ - На границах Азербайджана с Грузией и другими странами откроются терминалы ASAN Viza. Как передает в четверг Trend , об этом сообщил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, в ходе организованного Общественным советом при Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (Агентство МСБ) форума, посвященного теме "Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы".

Терминалы ASAN Viza упростят получение визы для туристов, приезжающих в Азербайджан и минимизируют риск задержки на границе или проблем с въездом в страну.

На форуме, который состоялся 10 октября 2019 года, при участии Агентства МСБ и Государственного агентства по туризму были широко обсуждены вопросы, связанные с развитием туристического предпринимательства и его перспективами.

Затронув вопрос привлечения инвестиций в туристический сектор регионов, Гасымов отметил, что совместно с министерством экономики, в этом направлении проводятся работы и ведутся дискуссии по определению необходимых объемов.

Также одной из важнейших тем сегодня является создание фонда для развития частного туристического сектора, которое, возможно, найдет решение в следующем году.

«Исполнение стратегической дорожной карты Азербайджана лежит во главе нашей политики, направленной на развитие туризма. В связи с этим, в конце каждого года мы предоставляем информацию о проделанной работе и готовим отчеты по мониторингу. В декабре мы проанализируем собранные данные, и в начале следующего года вы также сможете с ними ознакомиться» - также отметил руководитель аппарта Агентства.

Напомним, один из приоритетов стратегической дорожной карты Азербайджана является создание к 2025 году до 150 тысяч дополнительных рабочих мест в секторе торговли товаров и услуг, в том числе и в секторе туризма.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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