В Азербайджане выросли доходы туроператоров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличились доходы туристических агентств и туроператоров, сообщает в пятницу Trend.

Если в 2013 году средний годовой доход туристических агентств и туроператоров составил 29 600,9 маната, то в 2018 году доходы туркомпаний возросли до 56 439,4 маната.

За минувший период также выросло число турагентств и операторов: так, если в 2013 году их число составило 197, то в 2018 году их число насчитывало уже 374.

Напомним, что в 2015 году в Азербайджане были отменены лицензии в области туризма.

По словам председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, в связи с ликвидацией системы лицензирования в туристическом секторе, сегодня довольно сложно контролировать работу туркомпаний.

Нагиев рассказал о предложениях по созданию механизмов контроля над деятельностью туристических компаний, отметив, что, в первую очередь, должен быть создан механизм страхования туристических компаний. Их деятельность должна отвечать определенным критериям.

"У страховых компаний должны иметься необходимые средств для покрытия рисков", - добавил Нагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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