БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в топ-5 стран популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых недорогих и популярных стран у российских туристов по дешевизне быстрой еды.

Страны СНГ входят в первую пятерку популярных туристических направлений с недорогой быстрой едой.

Рейтинг составлен по результатам сравнения цен на бургер БигМак в популярных туристических направлениях.

По данным ТурСтат, дешевле всего в популярных у российских туристов странах такой бургер обойдется в России - 135 рублей, дороже всего - в странах Еврозоны (290 рублей).

В Азербайджане этот бургер обойдется в 4 маната (150 рублей), в Турции - 152 рубля, в Польше - 179 руб., во Вьетнаме - 181 рубль, в Китае - 191 рубль, в Чехии - 234 рубля, в Таиланде - 252 рубля, в ОАЭ - 258 рублей.

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