«Белавиа» увеличивает частоту полетов в Грузию

5 ноября 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Беларусская компания “Белавиа” увеличивает частоту полетов в Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал" Грузии.

В частности, с 20 декабря 2019 года белорусская авиакомпания добавит еще 2 авиарейса к списку действующих ежедневных рейсов Минск-Тбилиси-Минск - по вторникам и пятницам, и будет выполнять 11 рейсов в неделю до 28 марта 2020 года.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing B737, Embraer E190 и E170.

Компания "Белавиа" во второй раз в этом году увеличивает частоту полетов в Грузию.

Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии продлило авиакомпании “Белавиа” разрешение на выполнение регулярных авиа сообщений 01 ноября 2019 года.

Следует отметить, что за восемь месяцев 2019 года Грузию посетили 46,024 тысячи туристов из Беларуси . Количество туристов из Беларуси увеличилось на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиакомпания “Белавиа” была основана в 1996 году в Минске. Это крупнейшая белорусская авиакомпания, член международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Флот Белавиа насчитывает 26 самолетов, 18 из которых Boeing 737, 4 – CRJ-100 и 4 – Embraer E-175 и E-195.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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