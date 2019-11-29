БАКУ/Trend/ - В Баку будет функционировать туристическая полиция.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, создание туристической полиции совместно обсуждается Агентством по туризму и МВД: "«Туристическая полиция – неотъемлемая часть большого проекта. В действительности, это является оказанием туристам единой услуги несколькими госструктурами. Это создаст условия для упрощения процесса обращений туристов в госструктуры в Азербайджане, позволит оказывать услуги в едином центре».

Гулузаде добавил, что в связи с созданием полиции туризма уже достигнуты определенные договоренности: «Достигнуты определенные договоренности о том, какой будет форма сотрудников туристической полиции, на каких территориях они будут работать, какие тренинги пройдут. Разумеется, это будут люди, прошедшие соответствующие тренинги и владеющие несколькими языками".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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