В Госагентстве по туризму Азербайджана рассказали о грядущих нововведениях

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане будет введено требование о минимальном количестве номеров в отелях.

Об этом, выступая на II Генассамблее Азербайджанской ассоциации отелей, рассказала заведующая сектором права и внутреннего контроля Государственного агентства по туризму Гияфят Хейирхабарли, сообщает в среду Trend.

По ее словам, этот вопрос отражен в новом законопроекте «О туризме».

«Предприниматель, который захочет открыть отель, должен будет учитывать, что в нем должно быть минимум 11 номеров. В противном случае объект не будет признан годным для размещения гостей», - сказала она.

Еще одно новшество в законопроекте связано с регистрацией гостей.

Завсектором напомнила, что в настоящее время регистрация гостей производится путем заполнения соответствующей анкеты. Эти анкеты представляются соответствующим структурам: «Мы предложили проводить регистрацию гостей в централизованной форме. Здесь придается особое значение безопасности личной информации гостей. Ни одна государственная структура не сможет иметь доступ к информации, которая не относится к ее полномочиям».

Хейирхабарли добавила, что законопроект планируется представить правительству в конце текущего года: «Проект призван облегчить работу туристической сферы и стимулирует ее деятельность».

Законопроект «О туризме» также предусматривает присвоение в обязательном порядке "звездной категории" всем отелям в Азербайджане.

По ее словам, в течение шести месяцев владелец отеля должен обратиться в соответствующие органы, и подать заявку на получение категории: "После получения «звезд» еще 15 дней уйдет на включение этой информации в туристический реестр".

Она сказала, что обязательное присвоение "звездной" категории послужит развитию туристической индустрии.

Еще одно положение законопроекта связано с созданием туристического реестра.

Хейирхабарли отметила, что, говоря о туристическом реестре, следует понимать и то, что информация о новых отелях будет размещаться в электронных базах государственных органов: «Но другую информацию, к примеру, о количестве номеров и спальных мест, в базу данных могут вносить самостоятельно сами туристические учреждения».

Представитель Госагентства полагает, что включение информации в реестр будет полезно и для самих отелей: «Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро по туризму будут оказывать ряд электронных услуг туристическим учреждениям и зарегистрированные пользователи смогут пользоваться ими».

Завсектором добавила, что активное участие в реестре обеспечит маркетинговые и рекламные возможности для туручреждений: «Реестр будет содержать различные рейтинговые таблицы. Рейтинговые баллы будут зависеть, в том числе от количества информации».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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