Азербайджан - в списке ТОП-10 самых привлекательных туристических мест Великобритании

25 декабря 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Великобритании Азербайджан внесли в ТОП-10 самых перспективных мест для путешествия, сообщает в среду Trend со ссылкой на рейтинг Британского общества "бэкпекеров" (поклонники "аскетического" туризма с рюкзаком) British Backpacker Society.

В рейтинге отметили что Азербайджан, страна на перекрестке Европы и Азии, на берегу Каспийского моря, является сокровищницей для путешественников, где «захватывающие горы» на севере, «удивительные грязевые вулканы» на юге, «увлекательные культуры» на западе и «самый потрясающий город Кавказа» на востоке — Баку.

В качестве лучшей версии авантюрного путешествия по стране Общество предлагает поездку в горные села северного Азербайджана, отметив, что она, вероятно, является самым невероятным приключенческим путешествием в стране, удостоенное многократного одобрения членов Британского общества туристов за последние несколько лет.

«Интересные для любителей приключений реальные и живописные культурные достопримечательности региона расположены в туманных горах за горнолыжными склонами, где бесстрашные гости могут заглянуть в сельскую азербайджанскую жизнь в таких деревнях как Лаза (Гусарский район)» - полагают "бэкпекеры" Британии.

Отметив огромный туристический потенциал на 2020-е годы, британцы заметили, что в основе привлекательности Азербайджана для путешественников лежит его расположение на перекрестке культур Европы и Азии, и, соответственно, будущее туристической индустрии страны будет определяться потоками посетителей из обеих частей света. В целом, заключили в рейтинге, это страна, каждая пядь которой предлагает гостям разнообразные впечатления.

Помимо Азербайджана, в рейтинг также попали в порядке убывания Эфиопия, Россия, Босния, Узбекистан, Казахстан. Рейтинг еще не составлен окончательно и список ТОП-5 еще будет опубликован до конца года, говорится в сообщении Общества.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку презентованы туристические возможности казахстанского города Туркестан
Туризм 12:26
Эльхан Микаилов: Агентство пищевой безопасности окажет безвозмездную поддержку экспортерам
Бизнес 11:49
В Баку обсуждают проект поддержки экспортеров
Бизнес 11:20
В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Общество 10:51
ЛУКОЙЛ заинтересован в двух проектах в Азербайджане
Энергетика 10:45
Азербайджанская компания завершила строительство многоэтажного комплекса в Баку
Строительство 24 декабря 18:55
Лента новостей
Казахстан подготовил постановление о денонсации соглашения с Россией
Бизнес 14:05
Узбекистан выдал лицензию инвестиционного консультанта Британской Ernst & Young
Финансы 14:03
Завтра днем в Баку сохранится теплая погода
Общество 13:57
Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта куриной продукции
Бизнес 13:53
Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 13:50
В Азербайджане откроются новые частные лаборатории по пищевой безопасности
Бизнес 13:46
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе лиц, имеющих заслуги в развитии спорта
Политика 13:40
Группе спортивных специалистов предоставлена Персональная пенсия Президента Азербайджана
Политика 13:34
В Беларуси совершенствуется законодательство в области электросвязи
Беларусь 13:22