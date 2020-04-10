Фуад Нагиев о мерах по поддержке туристической индустрии Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к кризису во многих сферах мировой экономики. Но больше всего она отразилась на индустрии туризма. Не осталась в стороне и развивающаяся в последние годы ударными темпами туристическая отрасль Азербайджана. О последствиях кризиса и дальнейших перспективах индустрии рассказал Trend председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

Нагиев отметил, что мировой туризм находится в состоянии полного упадка:

"Это, конечно же, глобальный кризис. И от него пострадали все. Закрыты границы, сведено до минимума авиасообщение, на дверях отелей висят замки. Но, все же, слухи о кончине туризма немного преувеличены. Индустрия туризма в Азербайджане живет и ее первостепенная задача в эти дни – сохранение рабочих мест. Большая нагрузка в этом нелегком деле ложится на плечи предпринимателей, но государство не оставило их лицом к лицу с их проблемами. Всем известно, что туризм в Азербайджане всегда был и остается в сфере пристального внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Мы это ощущали всегда и во всем".

Как он отметил, правительство страны выработало механизмы оказания помощи, и предприниматели уже могут, обратившись в соответствии с установленными правилами, воспользоваться ею.

Отвечая на вопрос о сохранении рабочих мест, Нагиев поблагодарил всех предпринимателей, которые откликнулись на этот призыв. На сегодня можно констатировать, что большинство рабочих мест сохранено. Это было одним из главных факторов в процессе формирования пакета помощи. Те предприниматели, которые не сократили число сотрудников и рабочих мест, смогут воспользоваться механизмами содействия. Всем, кто проявил социальную ответственность, будет оказана помощь со стороны государства.

Выработан пакет помощи отельерам и туроператорам. Он базируется на социальной и экономической составляющих. Правительство обеспечит сотрудников турагентств и отелей зарплатой. Есть конкретный механизм: в случае, если зарплата сотрудника составляет 712 манатов и больше, государство в течение мая-апреля, то есть двух месяцев, выплатит ему 712 манатов, если меньше – то, всю зарплату за два месяца. При этом для обеспечения накопления пенсий, государство в эти месяцы также берет на себя оплату социального страхования.

А микробизнесу будет обеспечено возвращение налогов, выплаченных ими в 2019 году. Это – минимум от 250 манатов до максимум 5 тысяч манатов.

Говоря об экономической составляющей поддержки туристической отрасли, Нагиев сказал:

"Здесь подход зиждется на том, чтобы поддержать отрасль сегодня и создать возможности развития в будущем. Надеемся, что индустрия туризма уже в ближайшие месяц-два начнет восстанавливаться. Эта сфера с начала XXI века уже, как минимум, трижды переживала серьезные потрясения. Это было, к примеру, и после 11 сентября 2001 года, и в 2003 году, когда разбушевался SARS, и в 2009 году во время глобального экономического кризиса. Мы уверены, что туризм вернется и стремительными темпами будет наверстывать упущенное.

Пакет помощи предполагает также налоговые каникулы, льготы и кредитно-гарантийную программу.

Налоговая часть будет обсуждена в Милли Меджлисе. Кредитное направление будет задействовано в отношении как ранее взятых займов, так и новых. Структура такова: если предприниматель до 10 марта 2020 года взял кредит под 10 и больше процентов, то первые 10 процентов оплатит государство. Что касается новых кредитов, то: государство будет оплачивать в течение 3 лет первые 10 процентов от займов, взятых под не более чем 15 процентов. Мы считаем, что налоговые послабления, кредиты, обеспечение выдачи зарплат и другие меры дадут возможность нашей индустрии пережить глобальные потрясения и обеспечить дальнейший рост".

Нагиев отметил, что в стране действуют 843 гостиницы и объекта гостиничного типа, 4 461 туристическое агентство и туроператор, а также сотни гидов, которые смогут воспользоваться соответствующими пунктами пакета помощи.

Он выразил уверенность, что все эти механизмы, утвержденные Президентом Ильхамом Алиевым и правительством страны, сведут до минимума потери туристической индустрии Азербайджана и окажут содействие дальнейшему стремительному росту.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)