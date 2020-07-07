Статус "Эксперт по азербайджанскому туризму" получили более 300 иностранцев

БАКУ /Trend/ - Статус "Эксперт по азербайджанскому туризму" получили 312 иностранцев, которые приняли участие в онлайн-тренингах Азербайджанского бюро по туризму, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бюро.

Тренинги были проведены посредством онлайн-платформы "E-öyrənmə об Азербайджане" (elearning.tourismboard.az)

Участники представляли более 40 стран по таким регионам как Европа, Ближний Восток, СНГ, Южная Азия.

По итогам тренингов 312 иностранцев, обучавшихся по таким категориям, как общая информация об Азербайджане, природа Азербайджана, Азербайджан как свадебная дестинация, винные туры, немецкое наследие, еврейское наследие, продукты оздоровительного туризма, гастрономия, возможности регионального туризма, получили "Статус эксперта по азербайджанскому туризму".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )