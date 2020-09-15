AZTA открыла представительства в регионах страны

БАКУ /Trend/ - Ассоциация туризма Азербайджана (AZTA) открыла представительства в северо-восточном, северо-западном, западном и южном регионах страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Новые представительства нацелены на лучшее изучение туристического потенциала регионов, в которых они размещены, и будут служить созданию новых возможностей для развития внутреннего туризма.

Наряду с этим, AZTA привлечет местное население к микро- и малому предпринимательству, чем внесет свой вклад в увеличении занятости в регионах. В частности, будут созданы широкие возможности для развития сельского "зеленого" туризма, предусматривающего временное пребывание туристов в сельской местности и предоставлении им услуг сельского "зеленого" туризма и аграрного туризма.

Кроме того, AZTA приняла решение об открытии своих представительств в 25 странах мира. Представительства будут выполнять функцию расширения туристических связей в различных странах мира. Также, поощряя и пропагандируя туристический потенциал Азербайджана в этих странах, Ассоциация организует эффективную деятельность для привлечения в будущем большего числа туристов в страну и развития въездного туризма.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст Кямаля Сеидова.)