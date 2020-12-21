Какие страны посещали с начала года граждане Азербайджана?
БАКУ /Trend/ - В сравнении с периодом с января по ноябрь 2019 г. число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны за аналогичный период 2020 года, сократилось в 4,5 раза, составив 1 млн 135 тыс. человек, сообщает в понедельник Trend .
Из них 29,7% посетили Иран, 26,8% - Грузию, 18,9% - Россию, 15,7% - Турцию и 8,9% - другие страны.
Среди выезжавших 70,2% составили мужчины, 29,8% - женщины.
За этот период число посещавших Иран граждан Азербайджана уменьшилось в 5,5 раза, в Грузию - в 4,8, в Россию - в 4,2, в Турцию - в 3,3 раза.
В январе-ноябре 2020 года 74,3% граждан Азербайджана выезжали за рубеж автомобильным и железнодорожным транспортом, 22,9% - воздушным, 2,8% - морским транспортом.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
40 долларов за селфи с паспортом: «Лаборатория Касперского» проанализировала стоимость данных на чёрном рынке
Помощь от Группы Компаний “Yeni Hayat” в размере 1 000 000 манатов в Фонд Гейдара Алиева на восстановление всех религиозных храмов, расположенных на освобожденных землях!
В своем выступлении Президент Азербайджана направил месседж странам, желающим покровительствовать Армении - эксперт
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство
В Кыргызстане с начала года объем прибыли предприятий реального сектора экономики сократился более чем в 20 раз
По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали кампанию в поддержку наших военнослужащих на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая признались в любви к родному театру (ФОТО)
ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии
Мы призываем Палату представителей парламента Нидерландов отказаться от своей односторонней позиции - МИД Азербайджана