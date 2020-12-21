Какие страны посещали с начала года граждане Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - В сравнении с периодом с января по ноябрь 2019 г. число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны за аналогичный период 2020 года, сократилось в 4,5 раза, составив 1 млн 135 тыс. человек, сообщает в понедельник Trend .

Из них 29,7% посетили Иран, 26,8% - Грузию, 18,9% - Россию, 15,7% - Турцию и 8,9% - другие страны.

Среди выезжавших 70,2% составили мужчины, 29,8% - женщины.

За этот период число посещавших Иран граждан Азербайджана уменьшилось в 5,5 раза, в Грузию - в 4,8, в Россию - в 4,2, в Турцию - в 3,3 раза.

В январе-ноябре 2020 года 74,3% граждан Азербайджана выезжали за рубеж автомобильным и железнодорожным транспортом, 22,9% - воздушным, 2,8% - морским транспортом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)