Разрабатывается стратегия развития туризма на освобожденных территориях Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Разрабатывается стратегия развития туризма на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.
По его словам, в настоящее время ведется работа над туристической концепцией города Шуша. Разрабатываются различные маршруты, проекты и продукты, связанные с туристической отраслью на освобожденных территориях.
Представитель Агентства отметил, что презентация Карабаха как нового туристического направления в 2021 году входит в число главных целей.
"Считаем, что карабахское направление в первую очередь будет особенно популярно среди местных туристов, представителей азербайджанской диаспоры. Безусловно, все это будет реализовано после полного обеспечения безопасности", - добавил Гулузаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)