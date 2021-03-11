В Азербайджане стартовала "звездная" классификация отелей

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджанское бюро по туризму и Ассоциация отелей провели оценку отелей, подавших заявку для прохождения национальной классификации с целью получения "звезд".

Как передает в четверг Trend, в связи с этим был организован медиа-тур в ряд отелей столицы.

Согласно информации, сотрудники вышеуказанных структур проверили соответствие отелей необходимым стандартам.

В рамках медиа-тура состоялась пресс-конференция.

Как сказал главный исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, "звездная" классификация является важным фактором развития гостиничной индустрии и создает условия для более качественного обслуживания туристов.

По словам главного исполнительного секретаря Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам, национальная квалификация была подготовлена Ассоциацией на основе критериев Hotelstars Union Европейской ассоциации отелей.

Было отмечено, что для прохождения квалификации обратились 40 отелей, в 24 из них проведен аудит. Саглам добавила, что "звезды" присваиваются отелям сроком на три года, после чего они должны будут пройти повторную проверку.

Отметим, что в декабре 2019 года Азербайджанский центр аккредитации выдал Азербайджанскому бюро по туризму аттестат аккредитации на оценку соответствия для присвоения "звезд" отелям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)