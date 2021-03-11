Отели в Азербайджане работали и в период ужесточенного карантина - Госагентство

БАКУ /Trend/ - Отели в Азербайджане не закрывались, работая даже во время ужесточенного карантина. Однако в них не проводились некоторые мероприятия, в том числе развлекательного характера.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью и медиа Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, с августа прошлого года в отелях проводятся мониторинги в связи с ситуацией с COVİD-19, и они охватили более 300 объектов.

"В течение дня проверяются около 70 отелей. В основном контролируются такие вопросы, как соблюдение социальной дистанции, использование медицинских масок. В целом отели соблюдают соответствующие правила", - сказал Гулузаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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