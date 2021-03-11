Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Проект по созданию туристического комплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен.
Об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, передает в четверг Trend.
"Проект не отменен, а отложен. Считаем, что сможем реализовать этот проект", - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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