Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проект по созданию туристического комплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен.

Об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, передает в четверг Trend.

"Проект не отменен, а отложен. Считаем, что сможем реализовать этот проект", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)