На озерной системе Узбекистана будет создана рекреационная зона

В целях развития туристического потенциала Джизакской и Навоийской областей, будет создана территория рекреационных озер Айдар-Арнасай и Тудакуль, передает Trend со ссылкой на Министерство юстиции Узбекистана.

Программа развития туризма на системе озер предусматривает три этапа, каждый из которых рассчитан на 5 лет:

На первом этапе на территории будут созданы 6 объектов размещения общей вместимостью 204 места, а также объекты экотуризма, охоты и отдыха на воде;

На втором этапе на территории площадью 33 000 гектаров вокруг Айдаркуля будут построены новые туристические зоны, объекты размещения, медицинские учреждения, спортивные объекты;

На третьем этапе будут созданы объекты размещения на 300 мест и площадки для проведения спортивных мероприятий, построена парковка на 1 200 мест и торговая зона.

Территория рекреационных озер и 271 км дорог, ведущих к ней, будут отремонтированы, далее будут вестись строительные работы.

Передача земельных участков на территории рекреационных озер предпринимателям, реализация на них строительно-монтажных проектов подлежит обязательному согласованию с Министерством туризма и спорта.