В Словении ввели карантин для невакцинированных туристов из некоторых стран
Словенские власти приняли решение о введении с субботы обязательного карантина для всех не прошедших вакцинацию от коронавируса лиц, прибывающих из стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ужесточение режима въезда в Словению затронет всех путешественников, прибывающих из регионов, находящихся в так называемых красном и темно-красном списках. По состоянию на 19 июня к ним относятся более 75 стран и территорий, в том числе Бразилия, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Турция, Белоруссия и Россия.
Все приезжающие из указанных мест должны будут предъявить сотрудникам пограничной полиции отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и провести 10 дней на карантине.
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