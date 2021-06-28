В постпандемический период важно развивать более устойчивый туризм – Флориан Зенгстшмид (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В постпандемический период важно развивать более устойчивый и конкурентоспособный туризм.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид на туристической выставке ACE of MICE, проводимой в Стамбуле, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В ходе двусторонних встреч, организованных в рамках мероприятия, глава Аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов рассказал о дальнейших перспективах туристических связей между Азербайджаном и Турцией, подчеркнув, что двусторонние связи в туристическом секторе будут и дальше расширяться.

Генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид принял участие на панели на тему «Будущее индустрии туризма и бизнес-мероприятий после пандемии». Он подчеркнул, что туризм, как индустрия, больше всего пострадал от пандемии, и отметил, что в постпандемический период необходимо развивать более устойчивый и конкурентоспособный туризм.

На панели на тему «Безлимитный туризм: положительные результаты сотрудничества в развитии туристического потенциала между Азербайджаном и Турцией» приняла участие директор Бюро конгрессов Азербайджана Севда Алиева, которая отметила важность обмена информацией и опытом между двумя братскими странами, а также реализацию совместных проектов.

Туристическая выставка ACE of MICE, которая является третьей по величине в мире выставкой конгрессов, заседаний и мероприятий, организуется компанией Türk Hava Yolları (Turkish Airlines) с 2014 года.

Восьмая по счету выставка, которая продлится до 30 июня, нацелена на то, чтобы открыть новые рынки и новых клиентов для стран-участниц. В стамбульском Конгресс-центре, где проходит выставка, на баннерах демонстрируются туристические возможности Азербайджана. Ожидается, что за три дня выставку, на которой представлено 200 стендов, посетят 15 тысяч человек, и по 11 основным темам выступят 69 спикеров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)