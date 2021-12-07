В Азербайджане начинается процесс сертификации туристических гидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается процесс национальной сертификации туристических гидов.

Как передает Trend, об этом заявил во вторник председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, право на сертификацию гидов получило Азербайджанское бюро по туризму.

«Экскурсоведение - одно из важных звеньев в общем развитии туризма. В Азербайджане ощущается большая необходимость в профессиональных экскурсоводах. Проведены различные тренинги для подготовки гидов, владеющих разными языками. В новом законе о туризме отражены правовые основы сертификации экскурсоводов, и будет подготовлен их реестр», - сказал Нагиев

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)