Закрытые сухопутные границы влияют на туризм, но открывать их полностью тоже рискованно – Фуад Нагиев
БАКУ /Trend/ - Закрытые сухопутные границы влияют на туризм, но открывать их полностью тоже рискованно.
Об этом во вторник сказал Trend председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.
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