БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено применить штрафные санкции к отелям, которые работают без получения "звезд".

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в Кодекс об административных проступках, сообщает в понедельник Trend.

Согласно изменению, в случае работы отелей без установления категории "звездности" они будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 5 000 манатов.

Поправка будет обсуждена на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет 14 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)