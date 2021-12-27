Услуги в отелях регионов Азербайджана подорожали на 40%

БАКУ /Trend/ - В канун Нового года услуги в отелях и развлекательных центрах в регионах Азербайджана подорожали на 40 процентов, сообщил в понедельник Trend эксперт по туризму Джейхун Аширов.

В преддверии новогодних праздников многие предпочитают выезжать в регионы, поэтому отели бывают заполнены, отметил эксперт.

«На сегодня стоимость проживания и участия в праздничных мероприятиях для двух человек в отелях регионов составляет от 800 до 2 000 манатов. Цены варьируются в зависимости от предоставляемых услуг и шоу-программ. После Нового года цены стабилизируются», - сказал Аширов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)