"Ираэро" с 1 августа увеличит количество рейсов из Новосибирска в Баку

Авиакомпания "Ираэро", которая единственная выполняет прямые рейсы из Новосибирска в Баку, в связи с высоким спросом на полеты по этому маршруту решила увеличить частоту рейсов с двух до пяти в неделю. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 августа 2022 года авиакомпания "Ираэро" будет выполнять международные рейсы по маршруту Новосибирск - Баку (Азербайджан) - Новосибирск пять раз в неделю. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100" по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону - от 17 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика ТАСС уточнили, что в настоящее время авиакомпания выполняет два рейса в неделю по маршруту Новосибирск - Баку - Новосибирск. Рейсы показывают высокую загрузку самолетов, в связи с чем и принято решение об увеличении частоты полетов.