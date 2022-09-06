ВБ окажет содействие в развитии туристической сферы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) готов поделиться своим опытом в развитии регионального туризма и привлечении инвестиций в эту сферу.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, об этом было сказано в рамках встречи между председателем агентства Фуадом Нагиевым и региональным менеджером ВБ по Азербайджану Сарой Майкл.

Фуад Нагиев подчеркнул внимание, уделяемое государством развитию туризма в Азербайджане, и проинформировал о текущих проектах, реализуемых в этой сфере.

Говоря о проводимых в подведомственных агентству заповедниках реконструкционных и реставрационных работах, в том числе проектах, направленных на возрождение туризма в Карабахе, он подчеркнул важность использования международного опыта в этой сфере.

На встрече также была подчеркнута важность достижения устойчивого развития в проектах, реализуемых агентством, основной целью которых являются поддержка развития предпринимательства, ориентированного на туризм, с сохранением культурного наследия, а также повышение уровня благосостояния населения.

В свою очередь региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл проинформировала о проектах по сохранению историко-культурного наследия, реализуемых при поддержке Всемирного банка в Баку и Шеки.

"Всемирный банк готов поделиться своим опытом в таких областях, как туристическое образование, развитие регионального туризма, управление турнаправлениями, привлечение инвестиций в эту сферу и так далее", - сказала региональный менеджер ВБ, слова которой приводятся в сообщении.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о проектах и программах, которые планируется реализовать в соответствии со “Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы” в направлении увеличения удельного веса в ВВП туризма как одной из важных отраслей экономики.

Были обсуждены вопросы организации правовой и институциональной базы с целью создания привлекательной среды для туристического бизнеса, а также оказания экспертной поддержки со стороны Всемирного банка с точки зрения подготовки диагностических исследовательских документов в сфере туризма в Азербайджане и применения международного опыта.