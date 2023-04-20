Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Туризм

В Азербайджане планируется создание региональных советов по туризму

Туризм Материалы 20 апреля 2023 10:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется создание региональных советов по туризму

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создание региональных советов по туризму.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".

Он отметил, что также ведется работа по созданию региональных управлений туризма.

"В целях совершенствования учета в туристической отрасли в ближайшие дни будет запущен реестр туризма",- сказал Нагиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости