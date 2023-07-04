Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития турсвязей

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы развития туристических связей, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи председателя агентства Фуада Нагиева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Кайрата Осмоналиева.

На встрече была подчеркнута важность расширения сотрудничества в рамках международных организаций, проведения совместных пропагандистских мероприятий и обмена опытом.

Также состоялся обмен мнениями о важности прямых рейсов для организации взаимных рекламных поездок и увеличения туристического обмена.

Посол Кайрат Осмоналиев сообщил, что с 22 июля текущего года планируется осуществлять прямые рейсы между Бишкеком и Баку с частотой один раз в неделю.

Отметим, что в январе-мае 2023 года из Кыргызстана в Азербайджан прибыли 1 733 человека, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года.