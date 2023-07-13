Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития туротношений

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОАЭ обсудили текущие и будущие перспективы развития туристических отношений, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи председателя агентства Фуада Нагиева и Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджанской Республике Мохаммеда Аль Блуши.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сфере туризма, вкладе введения безвизового режима между двумя странами в увеличение взаимных визитов, инвестиционных возможностях компаний ОАЭ в сфере туризма Азербайджана.

Отметим, что количество граждан Объединенных Арабских Эмиратов, посетивших Азербайджан в первом полугодии 2023 года, составило 18 884 человека, что означает рост на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время в Азербайджан осуществляются прямые рейсы из городов ОАЭ (Дубай, Шарджа и Абу-Даби) 50 раз в неделю.