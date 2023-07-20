БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Индия обсудили перспективы туристического сотрудничества, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи председателя агентства Фуада Нагиева и Чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

На встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, меры взаимного продвижения, культурно-исторические факторы, привлекающие индийских туристов в Азербайджан, интенсификация визитов индийских туристов в Азербайджан в последнее время, увеличение количества прямых рейсов.

Также было отмечено, что с августа текущего года прямые рейсы из Индии в Азербайджан планируется осуществлять авиакомпанией IndiGo Airlines.



Отметим, что за первое полугодие 2023 года Азербайджан посетили более 47 670 иностранных гостей из Индии, что более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В отношении граждан Индии для поездок в Азербайджан применяется упрощенная система «электронной визы». В настоящее время прямые рейсы выполняются «Азербайджанскими Авиалиниями» по направлению Дели-Баку-Дели.