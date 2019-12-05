Российская авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые рейсы в узбекский город Карши

5 декабря 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Российский авиаперевозчик IrAero Airlines с 18 декабря запускает прямые рейсы по маршруту Иркутск – Челябинск – Иркутск, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Вылет из Иркутска в 18:40, время в пути 4 часа 30 минут. Обратный рейс в 21:10 местного времени, прибытие в Иркутск на следующий день в 4.30 утра. Стоимость билетов от 188 долларов", - говорится в сообщении.

Перелеты планируется осуществлять на лайнерах Sukhoi Superjet 100 раз в неделю, по средам.

"Мы планируем выполнять данные рейсы весь 2020 год. Сейчас мы успешно летаем из Иркутска в Фергану, также большой популярностью пользуется рейс в Карши из Санкт-Петербурга. К примеру, в ноябре средняя загрузка на данном направлении составила 95 человек", - отметил начальник службы организации перевозок "ИрАэро" Александр Макин.

По его словам, на данный момент уже практически все билеты на первый рейс Иркутск – Карши проданы.

Сообщается, что пассажиры, прибывающие рейсом IO-704 из Карши в Иркутск, смогут воспользоваться удобной стыковкой и отправиться в Читу и Хабаровск рейсом IO-103.

Авиакомпании «ИрАэро» совершила свой первый полёт по маршруту Иркутск – Бодайбо 7 сентября 1999 года.

Сейчас география полетов «ИрАэро» простирается далеко за пределы Евразийского континента. Настоящим прорывом стало открытие в марте 2019 года первого трансатлантического рейса Москва – Гавана – Москва на Boeing 777-200.

В 2019 году авиакомпания открыла рейсы из Жуковского в Санкт-Петербург, Кызыл, Караганду, Кокшетау, Петропавловск. Маршруты «ИрАэро» связали регулярным сообщением Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Кроме того, авиакомпания организовала регулярные рейсы в Санкт-Петербург из Барнаула, Иркутска и Москвы.

Авиакомпания также осуществляет субсидируемые пассажирские перевозки, активно участвует в социально-экономическом развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока. В штате «ИрАэро» 950 человек, большая часть из них – жители Иркутской области.

В настоящий момент авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 70 направлениям России и зарубежья, еженедельно выполняя более 150 рейсов.

Автор Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri

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