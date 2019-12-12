В Алматинском аэропорту Казахстана построят второй терминал

БАКУ /Trend/ - В Алматинском аэропорту Казахстана будет построен новый терминал для международных направлений, заявил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Как отметил, Сагинтаев уже существующий терминал продолжит работать. Но теперь будет обслуживать только внутренние рейсы.

Также, по словам акима города, новый и старый терминалы будут соединены между собой.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султан прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, чего недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут действовать такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), российские «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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