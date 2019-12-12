В Алматинском аэропорту Казахстана построят второй терминал

12 декабря 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Алматинском аэропорту Казахстана будет построен новый терминал для международных направлений, заявил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Как отметил, Сагинтаев уже существующий терминал продолжит работать. Но теперь будет обслуживать только внутренние рейсы.

Также, по словам акима города, новый и старый терминалы будут соединены между собой.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султан прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, чего недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут действовать такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), российские «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕБРР поддержит Казахстан в модернизации инфраструктуры здравоохранения
Бизнес 12:47
Американская Шеврон направит почти $4 млрд на разработку казахстанского "Тенгиз"
Энергетика 12:20
Казахстанская нефтесервисная компания закупит насосы
Тендеры 09:57
США помогут Казахстану в подключении к спутниковому интернету
ИКТ 11 декабря 19:39
БРК увеличит поддержку реализуемых проектов в сфере связи
Бизнес 11 декабря 18:57
Рост производства текстильной продукции в Казахстане превысил 20%
Бизнес 11 декабря 18:04
Лента новостей
Грузинская ТЭС начала работать в тестовом режиме
Энергетика 13:36
Завтра в Баку ожидается дождь
Общество 13:24
Турция экспортировала в Словакию товары оборонной промышленности на сумму $200 млн – министерство
Турция 13:23
ПЕА передала ЦИК Азербайджана список имен уполномоченных представителей в преддверии внеочередных парламентских выборов
Общество 13:22
Альтернативные инструменты финансирования малого и среднего бизнеса
Бизнес 13:15
Азербайджанка признана молодым ученым года в Германии в сфере искусственного интеллекта
Социум 13:00
Туркменистан изучает вопрос закупки электромобилей в Китае
Бизнес 12:59
В Узбекистане ввели новый порядок выдачи ипотечных кредитов на покупку жилья
Финансы 12:56
Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана могут преобразовать в АО
Бизнес 12:52