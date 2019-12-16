Танкер "Лачин" будет перевозить грузы по Каспию и за его пределами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 13 декабря с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась церемония сдачи в эксплуатацию первого танкера, построенного в ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"(ASCO), а также спуска на воду паромного судна "Азербайджан" типа RoPax для продолжения следующего этапа строительства.

Как сообщили Trend ​в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", после церемонии на предприятии был организован медиа-тур для группы представителей средств массовой информации.

Журналистам было сказано, что судно под названием "Лачин" построено местными специалистами на основе проекта Одесского морского инженерного бюро. Длина судна 141, ширина 16.9 метров. Это судно с экипажем 15 человек может двигаться со скоростью 10 узлов в час. Танкер имеет 6 грузовых баков общей вместимостью 9212 кубометров, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Судно оснащено двумя двигателями "Wartsila".

Танкер "Лачин" способен транспортировать нефть и нефтепродукты не только на Каспии, но и доставлять жидкие грузы по Волго-Донским и Волго-Балтским каналам за его пределы. В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO ведется строительство еще трех танкеров этого типа.

Затем журналисты ознакомились с новым только спущенным на воду с целью продолжения очередного этапа строительства судном-паромом "Азербайджан" типа RoPax.

Представителям медиа сообщили, что строительство корпуса этого судна завершено на 100%. Остальные строительные и монтажные работы будут продолжены в боковом корпусе судостроительного завода. С этой целью корабль был погружен в плавучий док завода.

Было отмечено, что длина уникального судна составляет 154,5 метра, ширина - 17,7 метра, скорость - 14 узлов. Паром способен перевозить 56 вагонов, 50 грузовиков и 100 пассажиров. Концепция судна такого типа, экипаж которого состоит из 30 человек, разработана совместно с Одесским морским инженерным бюро и специалистами ASCO.

Паромный корабль "Азербайджан" типа "RoPax" а также еще одно судно того же типа, которое строится в настоящее время, внесут значительный вклад в развитие транзитных грузоперевозок по Каспию и транспортному коридору Восток-Запад.

Как рассказали на мероприятии, в последние годы Президентом Ильхамом Алиевым осуществляются масштабные проекты и важные реформы по развитию в стране сферы транспортно-логистических и транзитных перевозок. В результате этих мер достигнуты положительные результаты и в судоходстве, являющемся одной из важнейших составляющей транспортно-логистических и транзитных перевозок.

Только за последние 6 лет благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, ASCO получила 20 кораблей, сообщили журнаалистам.

ASCO широко использует возможности Бакинского судостроительного завода, обладающего самым современным и уникальным потенциалом судостроения в регионе, с целью поддержки местной судостроительной промышленности в строительстве судов. До сих пор на данном заводе по заказу ASCO построен и сдан 1 порт-резерв и 3 пассажирских судна. Кроме того, в конце 2016 года между ASCO и заводом был подписан договор на строительство 2-х вагонов-тиров и 2-х танкеров для перевозки грузов типа RoPax/Bara. В феврале 2019 года ASCO разместила заказ на Бакинском судостроительном заводе еще на 2 танкера одного типа.

70% строительства этих судов финансируется за счет прибыли ASCO, 30%-за счет государственных инвестиций.

Вместе с тем ведутся переговоры с судостроительным заводом по строительству судов различного назначения, необходимых для флота ASCO. Среди них суда-сухогрузы, контейнеровозы, суда-краны, пожарные суда, резервные, снабженческие и транспортные суда.

(Текст:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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