Самолет рейса Баку - Москва вынужденно сел в Волгограде

3 января 2020 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Баку - Москва, утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, сообщает Trend со ссылкой на «Интерфакс».

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, рейс 1853 в 7:44 по местному времени вынужденно сел в Волгограде по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.

«Его сняли с рейса и госпитализировали. В 8:55 самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения», - говорится в сообщении.

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