Uzbekistan Airways снизил тарифы на рейсы в Нью Йорк

БАКУ/Trend/ - Uzbekistan Airways снизил тарифы экономического класса на рейсы Ташкент - Нью-Йорк и Самарканд - Нью-Йорк, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Сниженные тарифы будут действовать на рейсах с 20 января 2020 года по 30 апреля 2020 года.

Кроме того, в этот же период увеличат количество начисляемых премиальных баллов за полеты в этом направлении.

Согласно информации авиакомпании, сейчас билеты на указанные даты можно купить по цене от 4,7 миллиона сумов (490 долларов США) до 7,1 миллиона сумов (741 долларов США) в одну сторону.

"Узбекские авиалинии" были созданы 28 января 1992 года указом первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, как орган государственного управления гражданской авиации, обеспечивающий разработку, координацию и реализацию политики в области воздушного транспорта на территории Узбекистана.

Флот авиакомпании "Узбекские авиалиний" состоит из современных и комфортабельных самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8, Dreamliner, А320, Ил-114-100, а также грузовых грузовых самолетов Boeing-767-300BCF.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы по внутреннему и международному сообщению в более чем 40 городов ведущих стран мира — России, Белоруссии, США, Италии, Германии, Франции, Латвии, Великобритании, Индии, Таиланда, ОАЭ, Китая, Японии, Малайзии, Кореи, Сингапура, Турции, Израиля, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.

Около 15 000 сотрудников работают в Узбекских авиалиниях.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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