В Узбекистан прибыл самолет с пассажирами из Уханя

5 февраля 2020 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Уханя прибыл в аэропорт имени Ислама Каримова 5 февраля в 11:45 по местному времени, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airways.

На борту самолета находились 84 пассажира, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

Как сообщалось ранее, по прилету пассажиры будут направлены в пункт временного размещения.

Накануне, 4 февраля, из аэропорта Пекина в Ташкент прибыл чартерный рейс Uzbekistan Airways с 250 гражданами Узбекистана на борту, находившихся ранее в ряде регионов КНР.

По решению Республиканской специальной комиссии Узбекистана все прибывающие из Китая будут размещены в специализированных медицинских учреждениях Ташкента и Ташкентской области, где будут находиться весь период карантина – 14 дней – под наблюдением медицинского персонала. Их бесплатно обеспечат всеми необходимыми лекарствами и питанием, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел. На время карантина узбекистанцам будут запрещены встречи с членами семьи, родственниками и другими лицами.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане наблюдается развитие интернета и мобильной связи
ИКТ 16:13
На Учтепинском месторождении Узбекистана увеличен приток газа
Энергетика 15:36
Граждане Казахстана эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан
Казахстан 14:51
Посольство КНР в Азербайджане рассказало о торговых отношениях двух стран в новых реалиях
Бизнес 14:27
SOCAR и BP могут подписать соглашение о разделе добычи по инвестиционным блокам Узбекистана
Энергетика 13:43
Зарубежные эксперты внесут предложения по развитию агросектора в Узбекистане
Бизнес 12:36
Лента новостей
День спонтанного проявления доброты Ильгара Мурадова
Звёздный мир 16:19
В Узбекистане наблюдается развитие интернета и мобильной связи
ИКТ 16:13
Гособлигации Азербайджана поднялись в рейтинге привлекательности
Финансы 16:13
В Беларуси в 2019 году был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой
Беларусь 16:12
Замира Гаджиева проиграла апелляционный судебный процесс в Великобритании
Общество 16:05
Какие дороги откроются в этом году в Азербайджане?
Строительство 15:54
В Азербайджане со смартфонов можно будет наблюдать за ситуацией в лесах
Общество 15:53
Азербайджан налаживает импорт пищевой продукции из Японии
Бизнес 15:50
Adidas объявил о временном закрытии "существенного числа магазинов" в Китае
Китай 15:50