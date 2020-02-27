БАКУ/Trend/ - Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сокращает количество рейсов из Грузии в Италию с 11 марта по 4 апреля до одного раза в неделю, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На сегодняшний день Wizz Air осуществляет регулярные рейсы из Международного аэропорта Кутаиси в направлении четырех городов Италии: Рима, Милана, Бари и Болоньи. Самое большое количество рейсов летает по направлению Кутаси-Милан-Кутаиси - 4 раза в неделю. Именно этот город стал за последнюю неделю эпицентром вспышки коронавируса в Европе.

Грузия отказалась отменять прямое авиасообщение с Италией, несмотря на несколько сотен случаев заражения коронавирусом, зафиксированных на севере этой страны.

Согласно разъяснению минздрава Грузии, такое решение было принято из-за того, что пассажиры проходят тщательную проверку в аэропортах Италии и Грузии.

По данным мировых СМИ, в Италии зафиксировано 453 случая заражения коронавирусом. От болезни скончались 12 человек, выздоровели трое.

Глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли заявил на пресс-конференции, что, судя по числу зараженных, сложившуюся ситуацию пока нельзя называть эпидемией. Он призывал не паниковать, но при этом проявлять осторожность.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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