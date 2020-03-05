Казахстан запретил въезд транзитным пассажирам из Китая, Ирана, Южной Кореи

БАКУ/Trend/ - Казахстан запрещает въезд в страну иностранцев из Китая, Ирана и Южной Кореи, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, передает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Запрет вступает в силу 8 марта 2020 года. В его рамках иностранцам, прибывающим из названных стран транзитом, также запрещен въезд в Казахстан. Также сообщается, что самолеты из Сеула в столицу и Алматы будут перевозить только граждан Казахстана.

«Межведомственной комиссией принято решение, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан Южной Кореи и стран первой категории (Китай, Иран, Южная Корея). В связи с этим мы сегодня дали радиограмму всем нашим авиакомпаниям, иностранным авиакомпаниям, что в полет по маршруту Сеул – Алматы, Сеул – Нур-Султан будут допускаться только граждане Казахстана», - сказал Камалиев.

Он отметил, что некоторые граждане Казахстана, а также транзитные пассажиры заезжают через третьи страны.

«Поэтому мы проинформировали другие авиакомпании, что въезд граждан из стран первой категории с 8 марта в Казахстан запрещается», - резюмировал он.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 95 748 человек, 3 286 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах, в том числе Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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