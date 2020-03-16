Казахстанская авиакомпания внесет изменения в расписание рейсов из-за режима ЧП

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания SCAT подготавливает план деятельности в рамках введения в стране режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщили в понедельник Trend в авиакомпании.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом (COVID-19) пандемией.

По словам представителя компании, на данный момент компания ожидает официальных уведомлений от контролирующих органов в отношении возможных изменений расписания полетов для принятия корректных решений.

«Компанией разрабатывается план по следующим вопросам: возможное изменение расписания полетов и обновленная политика перебронирования и возврата авиабилетов», - сообщили в SCAT.

Было отмечено, что любые обновления информации будут незамедлительно публиковаться на официальном сайте и страницах компании в социальных сетях.

Напомним, что согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет девять человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в почти 150 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh