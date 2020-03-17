Toyota Center Baku о влиянии коронавируса на автомобильный сектор в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Коронавирус не повлиял на продажи автомобилей Toyota в Азербайджане, сообщил Trend специалист по связям с общественностью Toyota Center Baku Эльданиз Джафаров.

По его словам, цены на автомобили остаются стабильными. Мы не заинтересованы в повышении цен. Хотим, чтобы автомобили марки Toyota были доступны для наших граждан. В настоящее время мы применили скидки на некоторые модели. В запасных частях и сервисном обслуживании также нет роста цен, а наоборот, предлагается скидка до 15 процентов. В настоящее время наша дисконтная кампания продолжается. Как официальный дилер Toyota, мы работаем по международным стандартам. Мы постоянно анализируем услуги, оказываемые гражданам Азербайджана, повышая удовлетворенность клиентов.

«Япония находится в самой отдаленной точке Евразии. По этой причине доставка машин в Азербайджан занимает некоторое время. С точки зрения комфорта, выносливости и безопасности автомобили Toyota отвечают всем современным требованиям, и это стоит потраченного на ожидание времени. Пока нет проблем и задержек в поставках. Если такая проблема и возникнет, она будет носить кратковременный характер», - отметил Джафаров.

Также специалист сказал, что перспективы снижения продаж были выявлены еще до появления коронавируса в прошлом году в автомобильном секторе по всему миру на 2 процента. Это снижение будет продолжаться до 2022 года. Естественно, это коснется и Европы, и Азербайджана в том числе. Но в последующий период автомобильный сектор будет стремительно развиваться. В период с 2025 по 2050 годы мы станем свидетелями производства и выпуска беспилотных автомобилей, которые будут курсировать по городу. К 2050 году дорожно-транспортная инфраструктура Японии, США и Европы изменится к лучшему, как и в Азербайджане. Мы станем свидетелями этих и многих других новшеств в автомобильном секторе.

«Служба продаж и обслуживания Центра работает в соответствии с требованиями, выдвинутыми правительством в целях предотвращения распространения коронавируса. Проводятся дезинфекционные работы. Компания обеспечена специальными дезинфицирующими и медицинскими средствами для регулярного обеспечения гигиены помещений и сотрудников. Они проинформированы о ситуации в стране и принимаемых Оперативным штабом мерах по усилению санитарно-гигиенических мероприятий и мы активно соблюдаем эти условия», - отметил Эльданиз Джафаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev