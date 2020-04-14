Турция ратифицировала соглашение о маршруте Lapis Lazuli

БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве (соглашение о маршруте Lapis Lazuli), подписанное 15 ноября 2017 года в Ашхабаде (Туркменистан), передает во вторник Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Соответствующий закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что соглашение было подписано между Афганистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди (афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур в регионе, оценивается в два миллиарда долларов.