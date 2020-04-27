Азербайджан расширяет сотрудничество в сфере трансграничных грузоперевозок

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество Азербайджана с Японией осуществляется в рамках синергии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с потенциалом Транссибирского транспортного коридора, сообщил Trend глава пресс-службы ADY Express Ильхам Абдулов.

По его словам, в ходе двусторонней встречи президентов Азербайджана и России в рамках второй конференции "Один пояс - один путь", состоявшейся в Пекине 26 апреля 2019 года, обсуждалась синергия потенциалов железной дороги БТК и Транссибирского транспортного коридора. Это предложение было поддержано главами государств. После этого состоялась встреча руководств ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Транссибирского транспортного координационного совета. 19 сентября 2019 года на пленарном заседании "Транссибирского транспортного координационного совета" в Нур-Султане, АЖД были избраны полноправным членом совета. После вступления Азербайджана в совет, в связи с расширением географии грузоперевозок по коридору, название организации было изменено на "Координационный совет по Трансъевразийскому транспорту".

"25 ноября 2019 года в рамках десятого заседания Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией руководства АЖД, ADY Express и ADY Container посетили более 10 крупных логистических компаний и грузовладений Японии. В то же время азербайджанская железнодорожная делегация провела полезные встречи с представителем министерства земли, инфраструктуры и транспорта Японии и Японской ассоциации экспедиторов. Переговоры были посвящены вводу в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и членству Азербайджана в Транссибирском транспортном координационном совете, а также транспортировке грузов по маршруту Япония-Россия-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа", - сказал Ильхам Абдулов.

В продолжение этого 10-11 декабря 2019 года в Москве прошла встреча с участием руководителей железных дорог Азербайджана и России, где обсуждался план действий по привлечению грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию через маршруты Азербайджана.

Сотрудничество с Италией, Венгрией и Чехией осуществляется в основном в рамках транспортного коридора Восток-Запад:

"В 2017 году была создана Международная ассоциация маршрутов. АЖД представлено в составе руководства Ассоциации. При перевозке контейнеров и вагонов по маршруту применяются специальные технологии и единая цена. В результате проведенных работ ассоциацией предлагаются клиентам услуги по транзитным перевозкам по единой цене до Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, пересекая Черное море от границы Китая с Казахстаном и Центральной Азией по территории Украины", - отметил Ильхам Абдулов.

В то же время, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, имеющей особое значение для нашей страны, еще больше расширил наши возможности. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, инициированная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделала Азербайджан ведущим в мировой транспортной системе. Эта железная дорога имеет большое значение не только для региона, но и для Азии и Европы в целом. В настоящее время АЖД работают над тем, чтобы в полной мере использовать потенциал железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Уже предпринятые усилия приносят свои плоды. Грузы двух крупнейших компаний России по мировым меркам Магнитогорского металлургического завода (ММЗ) и компании "Евраз" уже перевозятся через БТК. В то же время, из России в Турцию через БТК транспортировалось зерно. Предоставлен маршрутный поезд (ADY Container) из Китая в Европу (Чешская Республика) и реализованы многие другие проекты. Для привлечения грузов и увеличения грузооборота по этой линии мы регулярно проводим встречи на различных мероприятиях, в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе с представителями ведущих европейских транспортных, логистических и экспедиторских компаний, а также и судоходных компаний Италии, Венгрии, Австрии и других стран.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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