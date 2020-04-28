Крупная авиакомпания Казахстана возобновляет полеты из столицы в Алматы

БАКУ/Trend/ - Крупная авиакомпания Казахстана – SCAT – возобновляет регулярные полеты по маршруту Алматы – Нур-Султан – Алматы, передает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Сообщается, что рейсы возобновятся с первого мая и будут осуществляться ежедневно, один раз в день, в утреннее время.

«При выполнении рейсов будет уделяться особое внимание соблюдению санитарных норм. После каждого полёта будут проходить обработку все поверхности в кабине экипажа и пассажирском салоне, включая туалетные комнаты, кресла, откидные столики и ремни безопасности. Лётный состав и представители авиакомпании будут тщательно экипированы. В целях обеспечения безопасности, санитарными нормами предусмотрено ношение масок в том числе и пассажирами», - говорится в сообщении компании.

В компании также отметили, что пассажирам, чьи рейсы были отменены до 11 мая, в связи с продлением режима ЧП в стране, предоставляется возможность бесплатного перебронирования на любую удобную дату после завершения режима ЧП, либо оформление ваучера на перелет или занятие очереди на возврат стоимости билета.

Напомним, Air Astana также возобновит регулярные рейсы между городами Алматы и Нур-Султан. Рейсы Air Astana возобновятся с первого мая и будут выполняться с частотой 3 раза в день.

Согласно поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стране будет постепенно смягчен карантинный режим. Среди этих мер - решение о возобновлении с первого мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы.

Рейсы будут осуществляться с соблюдением строгих санитарных требований, с меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса в Казахстане на сегодняшний день по международным направлениям было сокращено выполнение 438 рейсов в неделю по 97 маршрутам или 99 процентов всех международных полетов.

Также были закрыты регулярные внутренние рейсы на территории страны.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 2 982 человека.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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